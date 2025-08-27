Von Sebastian Schuch

Mosbach. Vom Pixar-Film über Komödie bis zur Rettung der Welt war alles dabei: Auch dieses Jahr bot das Open-Air-Kino im Großen Elzpark in Mosbach ein Schmankerl für jeden Geschmack. Nach zwölf Abenden war am Sonntag für dieses Jahr aber Schluss. Es war eine erfolgreiche Spielzeit.

Noch in der Nacht, direkt nach dem Abspann von "Der