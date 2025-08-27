Mittwoch, 27. August 2025

Vorhang für Open-Air-Kino im Elzpark ist gefallen

Fast 4000 Zuschauer sahen sich die zwölf Filme an. Der Abbau dauerte rund vier Stunden.

27.08.2025
Die Leinwand fällt: Vorsichtig lassen die Kinotechniker die große Plane ab. Das Ende des Mosbacher Open-Air-Kinos 2025. Foto: ses

Von Sebastian Schuch

Mosbach. Vom Pixar-Film über Komödie bis zur Rettung der Welt war alles dabei: Auch dieses Jahr bot das Open-Air-Kino im Großen Elzpark in Mosbach ein Schmankerl für jeden Geschmack. Nach zwölf Abenden war am Sonntag für dieses Jahr aber Schluss. Es war eine erfolgreiche Spielzeit.

Noch in der Nacht, direkt nach dem Abspann von "Der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
