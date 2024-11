Mosbach. (pm) Das Altwerden kann eine Herausforderung sein, das weiß auch der Psychotherapeut und Theologe Wunibald Müller. Am Dienstag um 19 Uhr kommt er in die Mediathek Mosbach und stellt sein Buch "Von der Kunst des Altwerdens" vor. Die Lesung ist eine Kooperation der Mediathek Mosbach und des Bildungszentrums Mosbach.

In seinem Buch berichtet er über das vierte Lebensalter und gibt Impulse für einen bewussten Umgang mit den Herausforderungen des Altwerdens. Hierbei zeigt er auf, wie es gelingt, das Altwerden anzunehmen und zu gestalten. Älter werden ist ein unaufhaltsamer Prozess. Die Kunst liegt darin, den Prozess nicht nur geschehen zu lassen, sondern diesen aktiv anzunehmen und bewusst mitzugestalten. Müller zeigt auf, wie wichtig es ist, ein tragfähiges Netz von guten Beziehungen zu unterhalten, um nicht zu vereinsamen, und was man tun kann, um weiterhin Freude am Leben zu haben.

Wunibald Müller ist Autor, Theologe und psychologischer Psychotherapeut. Er hat zusammen mit Anselm Grün das Buch "Was ist die Seele? Mein Geheimnis – meine Stärke" geschrieben. Karten gibt es im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach.