Von Heiko Schattauer

Mosbach. Allen kann man es ja selten recht machen. Erst recht nicht, wenn man ganz unterschiedliche Bezugsgruppen, ganz verschiedene Bedürfnisse zu bedienen hat. Für möglichst alle Generationen ein möglichst attraktives Lebensumfeld bieten, das ist eines der höchsten Ziele für das Zusammenleben in einer Stadt wie Mosbach.

Im Rahmen des neukonzipierten Neujahrsempfangs hatte Oberbürgermeister Julian Stipp zum kleinen Generationenaustausch auf die Bühne der Alten Mälzerei gebeten, bei dem auch Ursula Henrich für den Stadtseniorenrat in aller Kürze skizzieren konnte, auf was es den reiferen Mosbacherinnen und Mosbachern ankommt. Sie forderte dabei "ein offenes Ohr" für die Belange der Seniorinnen und Senioren. Die RNZ hat ihr selbiges im ausführlichen Gespräch geliehen.

Ursula Henrich. Foto: schat

Dabei wurde schnell klar: Es geht vor allem um die Wahrnehmung. "Natürlich möchten wir gehört werden. Vor allem bei Angelegenheiten und Planungen, die uns Ältere betreffen", sagt Ursula Henrich: "Wir gehören ja schließlich dazu!" Man wolle nicht einfach irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt, stattdessen frühzeitig in Entwicklungen eingebunden werden.

Da die Mitglieder des Stadtseniorenrats allesamt vereidigt sind, sei Verschwiegenheit gewährleistet, man könne also bei Planungen durchaus frühzeitig in Sitzungen mit eingebunden und gehört werden, findet Henrich. "Einfach unsere Einschätzung mit einbringen", das sei die Intention: "Abstimmen dürfen wir ja eh nicht", ergänzt sie lächelnd.

Dass aus dem Beirat wieder ein "echter" Stadtseniorenrat geworden ist, das war ebenfalls eine klare Intention derer gewesen, die sich schon geraume Zeit für die Älteren in der Stadt (institutionell) einsetzen. "Wir wollten auch, dass das Gremium gewählt wird", ergänzt Ursula Henrich in diesem Zusammenhang. Dass unter den nun sieben gewählten Mitgliedern nur zwei Frauen sind, findet sie "nicht optimal".

Auch das Interesse des Gemeinderats am Stadtseniorenrat sei "noch ausbaufähig". Ursula Henrich will hier aber nicht falsch verstanden werden, schiebt deshalb erklärend nach: "Es geht nicht darum, dass wir uns wichtig nehmen wollen oder wichtig fühlen müssen. Es geht schlicht um Wertschätzung, um die Wertigkeit des Gremiums. Und die sollte einfach da sein." Schließlich leiste man auch einiges.

Jeden Monat lädt man gemeinsam mit dem Kinostar Neckarelz ("eine wirklich tolle Zusammenarbeit") zum Seniorenkino ein. Zuletzt durfte man dabei sogar "volles Haus" vermelden. Auch zur Seniorendisco bittet man regelmäßig ins "fideljo", ebenso stehen Informationsveranstaltungen – wie etwa mit der Polizei zum Thema Enkeltrick – immer wieder auf dem Veranstaltungsplan des Stadtseniorenrats.

"Unterhaltung ist, finde ich, ein wichtiges Thema, wir wollen den Seniorinnen und Senioren in mitunter schwierigen Zeiten auch etwas Schönes bieten", sagt Henrich. Und hat dabei auch das aktuelle Projekt im Blick. Für das große Frühjahrskonzert befindet man sich mitten in den Vorbereitungen; am 10. Mai ist es wieder so weit.

Dabei steht allerdings noch ein Problem im Raum: "Wie zuletzt ist das einfach nicht mehr machbar, die Miete für die Mälzerei ist schlicht zu teuer", skizziert die Sprecherin des Stadtseniorenrats. Die Älteren sehen sich hier mit der gleichen Problematik konfrontiert wie die Jüngeren; erst jüngst hatte der Studierendensprecher der DHBW im RNZ-Gespräch über die stark gestiegenen Preise für die Mälzereinutzung geklagt.

Ursula Henrich konkretisiert: "Wir haben ein Jahresbudget von 5000 Euro. Wenn gut 2000 Euro davon allein für die Hallenmiete für das Frühjahrskonzert verwendet werden müssen, kann man sich ausmalen, wie viel Spielraum für die restlichen Aktivitäten des Jahres bleibt." Henrich und Co. hoffen hier auf ein klärendes Gespräch mit Oberbürgermeister Julian Stipp.

In dem könnte man dann auch einen anderen Wunsch anbringen. Schon etliche Jahre bringe man immer wieder die Idee eines Bürgerbüros vor. "Das ist ein echter Herzenswunsch von uns – und sicher auch vielen anderen", sagt Ursula Henrich. Auch den – ebenfalls seit etlichen Jahren im Raum stehenden – Umbau des Rathauses hält man für angebracht. Auch wenn klar ist, dass die Sanierung und Modernisierung hier eine kostspielige Angelegenheit werden wird.

Die Mitglieder des Stadtseniorenrats, die auch regelmäßig den Austausch mit ähnlichen Gremien in anderen Städten pflegen, sind erfahren genug, um zu wissen: Nicht alles, was wünschenswert ist, lässt sich auch umsetzen. Dennoch wollen sie nicht müde werden, die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Bürgerinnen und Bürger in/aus der Stadt zu formulieren. Und Beteiligung einzufordern. Denn wie sagt es Ursula Henrich so treffend: "Wir gehören ja schließlich dazu!"