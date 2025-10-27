Von Rudolf Landauer

Mosbach. Der Altersdurchschnitt der Besucherinnen und Besucher, die zum Konzert des bekannten Schlagerstars Semino Rossi in die Alte Mälzerei kamen, passte zum Angebot – die Jugend fehlte zwar weitgehend, dafür genossen die Jahrgänge darüber den Abend regelrecht nach ihren Vorstellungen.

"Heute hab’ ich Zeit für dich", wählte Semino Rossi als