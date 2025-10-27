Montag, 27. Oktober 2025

Plus Mosbach

Schlagerstar Semino Rossi begeistert in der Alten Mälzerei

Mit Charme, Können und Lebensfreude erobern der Musiker und sein Ensemble die Herzen des Publikums.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
„Zeit zu schenken, ist ein Zeichen von Liebe“, sagte Semino Rossi bei seinem Auftritt in Mosbach. Foto: Rudolf Landauer

Von Rudolf Landauer

Mosbach. Der Altersdurchschnitt der Besucherinnen und Besucher, die zum Konzert des bekannten Schlagerstars Semino Rossi in die Alte Mälzerei kamen, passte zum Angebot – die Jugend fehlte zwar weitgehend, dafür genossen die Jahrgänge darüber den Abend regelrecht nach ihren Vorstellungen.

"Heute hab’ ich Zeit für dich", wählte Semino Rossi als

