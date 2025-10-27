Schlagerstar Semino Rossi begeistert in der Alten Mälzerei
Mit Charme, Können und Lebensfreude erobern der Musiker und sein Ensemble die Herzen des Publikums.
Von Rudolf Landauer
Mosbach. Der Altersdurchschnitt der Besucherinnen und Besucher, die zum Konzert des bekannten Schlagerstars Semino Rossi in die Alte Mälzerei kamen, passte zum Angebot – die Jugend fehlte zwar weitgehend, dafür genossen die Jahrgänge darüber den Abend regelrecht nach ihren Vorstellungen.
"Heute hab’ ich Zeit für dich", wählte Semino Rossi als