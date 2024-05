Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Kader ist öffentlichkeitswirksam nominiert, die Nationalelf ist – zumindest in Teilen – bereits in der Vorbereitung, die Spannung steigt. Am 14. Juni ist Anpfiff für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Mit der Partie der Nagelsmann-Truppe gegen Schottland startet in der Münchner Allianz-Arena das große Fußball-Spektakel,