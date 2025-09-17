Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Neuer Rekord – 1349 Läufer beim AOK-Firmenlauf (plus Fotogalerie)

Mehr Läufer, mehr Stimmung, mehr Inklusion: Der AOK-Firmenlauf in Mosbach-Neckarelz knackte erneut die Rekordmarke. Selbst eine 86-Jährige lief begeistert mit.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 20:00 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Mit 1349 Läufern verzeichnete der AOK-Firmenlauf am Dienstagabend einen neuen Anmelderekord – das vierte Jahr in Folge! Foto: Christian Hafner

Von Christian Hafner

Mosbach-Neckarelz. Waren sich die Veranstalter des AOK-Firmenlaufs im Vorjahr bereits einig, mit 1150 Anmeldungen ein Top-Ergebnis erzielt zu haben, gelang es nun auch im vierten Jahr in Folge, einen Rekord zu vermelden. "Es sind wieder neue Firmenteams dazugekommen, daher ist auch die Zahl der Teilnehmenden insgesamt gestiegen – was uns natürlich sehr

