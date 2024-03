Neckarelz. (RNZ/zg) Alle Ausstellerplätze sind vergeben, die letzten Vorbereitungen werden getroffen, die Vorfreude steigt: Unter Schirmherrschaft von Mosbachs OB Julian Stipp findet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, die Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" statt. Neben informativen Ständen haben die Organisatoren auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, das die Besucherinnen und Besucher in der und rund um die Pattberghalle Neckarelz erwartet.

Nahezu 60 Aussteller füllen das Ausstellungsgelände drinnen wie draußen bis auf den letzten Platz. "Mit der Beteiligung des regionalen Gewerbes sind wir mehr als zufrieden", sagt Roland Käsmann, 1. Vorsitzender des Veranstalters Aktives Gewerbe Neckar & Elz Mosbach.

"Alle Plätze in der Pattberghalle und auch das Gelände davor sind ausgebucht. Das zeigt uns, dass wir regional sehr aktive Unternehmen haben, die sich und ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum präsentieren wollen. Es ist ein gutes Zeichen für uns als Veranstalter, in einem dynamischen Umfeld Impulse setzen zu können."

Die Aussteller decken an ihren Ständen ein weites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen ab, die den Bedarf und das Interesse der Verbraucher treffen sollen. Ein erster Schwerpunkt wird rund um das eigene Zuhause gesetzt: Zahlreiche Unternehmen zeigen, was es Neues in den Bereichen Haus, Garten und Wohnkomfort gibt. Ob es um Sonnen- und Insektenschutz geht, um Wärme und Strom aus der eigenen Solaranlage oder um ein "erweitertes Wohnzimmer" auf Balkon oder Terrasse: Kompetente Gesprächspartner mit dem Blick für individuelle Projekte stehen reichlich parat.

Für alle Fans der individuellen Mobilität wird es auf dem Außengelände spannend, wo Autohäuser aus Mosbach und aus der Region neue Fahrzeugmodell, darunter auch etliche E-Autos, präsentieren. Spaß auf zwei Rädern wollen wiederum professionelle Fahrradfachgeschäfte vermitteln, auch die Feuerwehr zeigt, was sie an Fahrzeugen zu bieten hat. Die Brandbekämpfer sind mit einer Schauübung auch Teil des Rahmenprogramms, zu dem ebenso eine Hüpfburg (vom Verein Nobody’s Perfect aufgebaut) zählt. Die Pfadfinder (DPSG) wollen überdies mit einer Spielestraße vor allem bei den jüngsten Besuchern für Spaß und gute Unterhaltung sorgen.

"Bei so vielen Attraktionen muss jetzt nur noch das Wetter mitspielen", sagt Marcus Kolbert, 2. Vorsitzender des Aktiven Gewerbes Neckar & Elz Mosbach. "Der Verein und die Aussteller freuen sich jedenfalls auf viele Besucher."

Info: Besuchen kann man die "Neckar & Elz Aktiv" am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Pattberghalle und auf dem dortigen Außengelände. Der Eintritt ist frei, Parkplätze gibt’s auf dem Messplatz, am Tempelhaus und an der Stelzenbrücke.