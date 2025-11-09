Neckarelz. (ses) Jede zehnte Brücke über eine Bundes- oder Landstraße in Baden-Württemberg steht in den nächsten Jahren vor einer Erhaltungsmaßnahme. Deshalb hat das Verkehrsministerium des Landes ein umfangreiches Brückensanierungsprogramm beschlossen: Bis 2030 sollen in Phase eins 176 Brücken ertüchtigt werden, bis 2036 rund 450 weitere.

Eine der vorrangigen Brücken aus Phase eins