Plus Mosbach-Neckarelz

Die nächste Brücke über die B27 wird ertüchtigt

Die Überführung der Heilbronner Straße über die Bundesstraße ist Teil des Sanierungsprogramms des Landes.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
Bis 2030 soll die Brücke über die B 27 ertüchtigt werden, die Planung befindet sich aber noch ganz am Anfang. Foto: Sebastian Schuch

Neckarelz. (ses) Jede zehnte Brücke über eine Bundes- oder Landstraße in Baden-Württemberg steht in den nächsten Jahren vor einer Erhaltungsmaßnahme. Deshalb hat das Verkehrsministerium des Landes ein umfangreiches Brückensanierungsprogramm beschlossen: Bis 2030 sollen in Phase eins 176 Brücken ertüchtigt werden, bis 2036 rund 450 weitere.

Eine der vorrangigen Brücken aus Phase eins

