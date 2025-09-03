Von Sebastian Schuch

Mosbach. Fast 30 Jahre ist der Wasserspielplatz im Kleinen Elzpark mit seinen Archimedischen Schrauben, der Fontäne und einem separaten erhöhten Kanal bereits alt, erfreut sich vor allem im Sommer aber noch immer großer Beliebtheit.

Seit Wochenbeginn ist die Saison nun vorzeitig beendet, der durchaus radikale Umbau des Bereichs hat begonnen.