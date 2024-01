Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Vor einem Jahr berichtete die RNZ erstmals über den angestrebten Zusammenschluss der Volksbanken Mosbach und Main-Tauber sowie der Raiffeisenbank Eichenbühl. "Weil es passt", bekräftigten nicht nur die Ideengeber in den Aufsichtsräten, sondern mit überwältigender Mehrheit im Juli dann auch die Mitglieder der bisherigen Einzelbanken.

Mit der Eintragung ins Registergericht in Mannheim im Oktober wurde der Weg für "Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber" dann offiziell freigemacht, die monatelang vorangetriebene Fusion der drei Geldhäuser juristisch vollzogen. Technisch erfolgte der Zusammenschluss schließlich Ende November – und rief erstmals auch Kritik hervor. Im RNZ-Interview blicken die Mosbacher Vorstände Holger Engelhardt und Marco Garcia zurück.

Herr Engelhardt, Herr Garcia, welche Fusion war komplizierter, die juristische oder technische?

Engelhardt: Die Prozesse und Herausforderungen sind in beiden Fällen sehr unterschiedlich. Die juristische Fusion stand ganz im Zeichen regulatorischer Arbeit, die notwendig ist, um die Verschmelzung der Banken zu ermöglichen. Dem geht ein aufwendiger Prozess voraus, um Mitglieder, Vertreter, Kunden, Gremien und natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Notwendigkeit dieses Zukunftsprojektes zu überzeugen.

Garcia: Bei der technischen Fusion ging es darum, die Daten und Kernbanksysteme der beteiligten Häuser zusammenzuführen. Dieser Vorgang ist enorm komplex und bedurfte intensiver Vorbereitungen, zumal das ganze natürlich idealerweise ohne Beeinträchtigungen für die Kundinnen und Kunden vonstattengehen soll, was natürlich nicht zu einhundert Prozent möglich ist.

Sind Sie rückblickend mit dem Ablauf der Fusion zufrieden?

Engelhardt: Durchaus. Wir haben auf ganz pragmatischem Weg das Beste aus drei Welten zusammengeführt und so eine tragfähige Basis für die Zukunft geschaffen. Und das ohne gravierende Einschränkungen für unsere Kunden in den ersten Tagen. Zugegeben: Die notwendigen Änderungen der Kontonummern verlangen unseren Kunden jetzt einiges ab. Aber wir möchten an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass hier keine hektischen Aktivitäten bei der Information von Abbuchern notwendig sind. Wir stellen um und sehen uns danach in aller Ruhe an, was funktioniert hat und wo wir noch nachsteuern müssen.

Und sonst lief alles glatt?

Garcia: In den ersten Tagen kam es zu Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit aufgrund einer Krankheitswelle in der Belegschaft, die unglücklicherweise mit der Fusion zusammenfiel. Zudem hätten wir unsere Kundinnen und Kunden noch expliziter darauf hinweisen können, dass die Information über die neuen Bankverbindungsdaten nicht unmittelbar nach der Fusion erfolgen musste. Und auch unsere Gewerbekunden hätten wir mit mehr Vorlauf über notwendige Anpassungen informieren sollen, wie wir heute wissen. Natürlich fallen im Nachgang immer einige technische Details ins Auge, die man hätte besser lösen können – so zum Beispiel die Hinterlegung des neuen Banknamens bei Barverfügungen.

Im Vorfeld der Fusion haben Sie vor Phishingversuchen gewarnt, die sich bei solchen Ereignissen oft häufen? Kam es zu solchen Betrügereien bzw. entsprechenden Versuchen?

Garcia: Erfreulicherweise konnten wir im Rahmen der Fusion diesbezüglich keine erhöhten Aktivitäten feststellen.

Als wichtiges Ziel der Fusion wurde stets "der Erhalt der Regionalität und Kundennähe" genannt. Sind alle 43 Filialen erhalten geblieben?

Engelhardt: Es wurde keine Filiale geschlossen. Im Gegenteil: Im Kaufland beispielsweise wurden Ende letzten Jahres über 400.000 Euro investiert, um noch mehr Kundennähe und Kompetenz vor Ort zu bieten. Die gewohnten Ansprechpartner blieben in aller Regel erhalten und es wurden noch mehr Spezialistenfunktionen geschaffen, um das Leistungsspektrum zu erweitern.

Garcia: Außerdem wurde die Kapazität unserer Telefonfiliale weiter erhöht, um auch auf diesem Wege höhere Erreichbarkeit und ein breiteres Beratungsspektrum sicherzustellen.

Mitglieder und Kunden sollen durch die Fusion nun besser beraten und betreut werden können. Wie fällt das Fazit der Kunden nun aus?

Engelhardt: Sie werden sicher Verständnis dafür haben, dass wir diese Zielsetzung in Anbetracht der kurzen Zeitspanne seit der Fusion noch nicht vollständig umsetzen konnten. Allerdings bieten wir heute schon ein signifikant größeres Portfolio und mehr Spezialisten im Wertpapierbereich. Im Elektronik-Banking wurde ein gesonderter Bereich für unsere Firmenkunden geschaffen. Und auch in der Vermögensberatung oder beim Thema "Erben und Vererben" haben wir die Beratungskapazitäten und die Anzahl von spezialisierten Ansprechpartnern deutlich erhöht. Mit der "Werte GmbH" bieten wir zudem ein alternatives und attraktives Anlagespektrum. Sie sehen: Wir sind auf einem guten Weg – was uns auch von Kundenseite in jüngster Zeit immer wieder bestätigt wird.

Uns erreichten auch kritische Stimmen von Firmeninhabern, die ihre Briefköpfe mit entsprechender IBAN und BIC ändern bzw. Vordrucke wegwerfen müssen. Wie reagieren Sie auf solche Fälle?

Garcia: Es muss hier nichts übers Knie gebrochen werden. Die alten IBANs bleiben noch für mindestens 24 Monate aktiv und können insoweit bedenkenlos auf Vordrucken etc. weiterverwendet werden. Es bleibt also genügend Zeit, die entsprechenden Unterlagen anzupassen.

Engelhardt: Um unseren Kunden die Umstellung zu erleichtern, bieten wir auf unserer Homepage auch Vordrucke zum Download an. Unsere Beraterinnen und Berater stehen zudem mit hilfreichen Tipps zur Seite, wenn es um die Frage geht, wie die Information an Abbucher oder Arbeitgeber am schnellsten und einfachsten zu bewerkstelligen ist.

Bleiben Spar- und Darlehensverträge, Konditionsvereinbarungen etc. nach dem Zusammenschluss gültig, oder muss man auch hier aktiv werden?

Garcia: Alle Dokumente oder Verträge bleiben auch nach dem Zusammenschluss unserer Banken uneingeschränkt gültig.

Wie sieht es bei SEPA-Lastschriftmandaten zwischen Unternehmen aus?

Garcia: Sofern Kunden neue SEPA-Firmenlastschriftmandate (B2B) bei uns einreichen, sind diese nur mit Angabe der neuen Bankverbindung gültig.

Die alten Bankkarten funktionieren aber weiterhin, oder?

Engelhardt: Unabhängig von den auf der Karte vermerkten "alten" Daten wird jede Zahlung automatisch korrekt auf der "neuen" IBAN verbucht. Die PIN bleibt ebenfalls unverändert. Rechtzeitig vor dem Ablaufdatum der Girocard wird automatisch eine neue Karte mit den neuen Bankdaten per Post zugestellt.