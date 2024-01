Mosbach. (RNZ/stm) Mit Schneegestöber und einigen Rutschpartien startete die Woche winterlich wie selten. Die weiße Pracht sorgte für Lust und Last. Auch in den kommenden Tagen ist Schneefall nicht ausgeschlossen, auch wenn die Prognosen hier ein wenig auseinandergehen. Bei der Stadtverwaltung sieht man dennoch Informationsbedarf: Angesichts der aktuellen Witterungsverhältnisse appelliert man an Autofahrer(innen), die Straßen für den Winterdienst freizuhalten (also auch so zu parken), dass Bauhof-Fahrzeuge, aber auch Müllabfuhr, Busse, Feuerwehr, Krankenwagen & Co. problemlos fahren können. Wenn die Straßenbreite aufgrund geparkter Autos nicht ausreiche, könne die entsprechende Straße nicht geräumt werden. Entsprechende Konsequenzen, etwa bei Unfällen, seien dann von den Falschparkenden zu tragen. Gleichzeitig dürfe auf Gehwegen nur so geparkt werden, dass eine Mindestbreite von 1,50 m für Fußgänger(innen) gegeben ist. Diese Vorgabe gilt allerdings unabhängig von Witterung und Jahreszeit.

Ob der aktuellen Witterungslage weist die Stadt auf die Räum- und Streupflicht von Haus- und Grundstückseigentümern, aber auch von Mietern hin: "Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein." Bei Bedarf sei auch wiederholt zu räumen und zu streuen, längstens bis 21 Uhr. Jedes Hausgrundstück müsse einen mindestens ein Meter breiten Zugang zur Fahrbahn räumen. Bei Schnee- und Eisglätte sollte mit einem abstumpfenden Material wie Sand, Splitt oder Asche gestreut werden.

Im Jahr 2021 wurde die Streupflichtsatzung ergänzt: Bei Straßen ohne Gehweg sind in den ungeraden Jahren die Straßenanlieger mit ungeraden Hausnummern und in geraden Jahren die Straßenanlieger mit geraden Hausnummern zum Räumen verpflichtet.