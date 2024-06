Von Ann-Kathrin Frei

Mosbach. Die achtjährige Jenna kann wirklich stolz auf sich sein. In einer Cessna 172, einem Leichtflugzeug, ging’s für sie von Unterschüpf nach Lohrbach. Jenna hatte am Dienstag die verantwortungsvolle Aufgabe, die Engelsfackel des Kinder-Lebens-Laufes des Bundesverbands Kinderhospiz an die nächste Station, den Kinderhospizdienst des