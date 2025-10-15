Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Mosbach

Mieter in Alter Bergsteige sind seit Wochen ohne Heizung

Die Heizung ist kalt, die Stimmung aufgeheizt: Der Vermieter spricht von Lieferproblemen.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 11 Sekunden
Die Heizung bleibt kalt – und das offenbar seit Wochen. Mehrere Mieter eines Mehrfamilienhauses haben sich deswegen bei der RNZ gemeldet, der Vermieter wiederum berichtet von Lieferproblemen. Symbolfoto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Die Emotionen kochen hoch an diesem Abend in der Alten Bergsteige in Mosbach. "Wir wollen Heizung und warmes Wasser, mehr interessiert uns nicht", sagen einige der rund 20 Mieter des Gebäudes Nummer 119, die sich zu einer kleinen Versammlung treffen. Seit inzwischen mehr als sieben Wochen funktioniert die Heizungsanlage in dem Haus laut ihrer

