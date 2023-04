Mosbach. (schat) Was gut ankommt, darf man gerne wiederholen. Diesem Ansatz folgend, lädt der Lions-Club ElzNeckar am kommenden Donnerstag, 27. April, wieder zur Afterwork-Party in die Mosbacher Altstadt ein. Die besondere Feierabend-Veranstaltung geht damit in ihre mittlerweile vierte Runde, log geht’s ab 17 Uhr am Kirchplatz. "In entspannter Atmosphäre bei Drinks und Snacks sollen unsere Gäste den Arbeitstag ausklingen lassen und dazu stimmungsvolle Live-Musik genießen können", skizziert Falko Loy, beim LC für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, die Idee hinter dem Feierabend, der tatsächlich dem Namen entsprechend zelebriert werden soll.

Dass man beim Feiern auch noch Gutes tun kann, sorgt für eine Win-Win-Situation. Auch bei der vierten Auflage der Afterwork-Party wird der Erlös der Veranstaltung einem gemeinnützigen/sozialen Zweck oder Projekt zugutekommen.

Den stimmigen musikalischen Rahmen soll der Party die kleine Formation der legendären "Freddy Wonder Combo" verleihen, die der Lions-Club für den Donnerstagabend verpflichten konnte. Eine stilsichere Reise durch nahezu alle Epochen der zeitgenössischen Musikgeschichte darf beim Afterwork-Gastspiel also durchaus erwartet werden.

Info: Der Eintritt ist frei, nähere Informationen zum LC ElzNeckar finden Interessierte unter https://elzneckar.lions.de.