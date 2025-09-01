Montag, 01. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Kulturfeuerwerk verabschiedet den Sommer (plus Fotogalerien)

Fast 4000 Besucher bekamen beim Internationalen Straßentheater in der Altstadt beste Unterhaltung geboten.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 17:15 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
Akrobatik allerlei Arten gab es quer durch die Mosbacher Altstadt zu sehen. Foto: Klaus P. Hunzinger

Von Klaus P. Hunzinger

Mosbach. Der Mosbacher Sommer verabschiedete den meteorologischen Sommer mit einem fulminanten Kulturfeuerwerk. Das Internationale Straßentheaterfest lockte am Sonntag bei bestem Wetter nach groben Schätzungen fast 4000 Besucher in die Mosbacher Altstadt.

Diese bekamen in der Fußgängerzone und auf den sechs Bühnenplätzen ein

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.