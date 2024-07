Mosbach. (schat) Die Feuerwehr konnte schnell wieder abrücken, der Rettungsdienst ebenso: Ein aus noch unbekannter Ursache ausgelöster Brandalarm sorgte am Donnerstagvormittag gegen 9.40 Uhr am Quartier an der Bachmühle kurzzeitig für Aufregung.

Im Bereich des hinteren Treppenhauses hatte offenbar ein Brandmelder ausgelöst, Beschäftigte und Kunden verließen daraufhin die beiden Gebäudekomplexe beziehungsweise die Tiefgarage. Wenig später konnte die Feuerwehr Entwarnung – und das Quartier wieder freigeben.