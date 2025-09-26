Freitag, 26. September 2025

Plus Mosbach

Junge Männer gestehen Drogenhandel zum Prozessauftakt

Sie müssen sich vor dem Landgericht verantworten. Fallen die Urteile schon am Freitag?

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 7 Sekunden
Symbolfoto: Rüdiger Busch

Von Jörn Ludwig

Mosbach. Die sonst meist leeren Zuschauerreihen im großen Sitzungssaal 6 des Mosbacher Landgerichts waren am Dienstagmorgen ungewöhnlich gut besetzt. Es war der erste von ursprünglich vier angesetzten Verhandlungstagen im Strafprozess gegen vier junge Männer, die in erheblichem Umfang mit Drogen gehandelt beziehungsweise Beihilfe dazu geleistet haben

