Von Jörn Ludwig

Mosbach. Die sonst meist leeren Zuschauerreihen im großen Sitzungssaal 6 des Mosbacher Landgerichts waren am Dienstagmorgen ungewöhnlich gut besetzt. Es war der erste von ursprünglich vier angesetzten Verhandlungstagen im Strafprozess gegen vier junge Männer, die in erheblichem Umfang mit Drogen gehandelt beziehungsweise Beihilfe dazu geleistet haben