Von Ursula Brinkmann

Mosbach. (ub) Es ist nur ein Auto. Ein Kleinbus mit neun Sitzen, 20 Jahre alt, 120.000 Kilometer auf dem Tacho. Man sieht ihm seine Tage und Jahre an, aber das Fahrzeug macht noch einen ganz manierlichen Eindruck, vor allem fährt es zuverlässig und ist erst vor zwei Monaten durch den TÜV gekommen. Getan werden muss trotzdem was am "Juki-Bus".