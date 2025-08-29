Innenstadt wird bei Straßentheater zur Bühne
Staunen, Lachen und Mitmachen: Am Sonntag treffen Akrobatik, Comedy, Musik und Poesie aufeinander.
Mosbach. (RNZ/stm) In eine große Bühne verwandelt sich die Mosbacher Innenstadt am kommenden Sonntag, 31. August: Beim Internationalen Straßentheater treffen von 14 bis 19 Uhr Akrobatik, Comedy, Musik und Poesie aufeinander – mitten im Alltag, unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt. Künstlerinnen und Künstler aus Europa und Übersee wollen die Gäste zum Staunen, Lachen und Mitmachen
