Freitag, 29. August 2025

zurück
Plus Mosbach

Innenstadt wird bei Straßentheater zur Bühne

Staunen, Lachen und Mitmachen: Am Sonntag treffen Akrobatik, Comedy, Musik und Poesie aufeinander.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 13 Sekunden
Von 16 bis 18 Uhr segelt die Piratenkogge des Buchfink-Theaters. Foto: zg

Mosbach. (RNZ/stm) In eine große Bühne verwandelt sich die Mosbacher Innenstadt am kommenden Sonntag, 31. August: Beim Internationalen Straßentheater treffen von 14 bis 19 Uhr Akrobatik, Comedy, Musik und Poesie aufeinander – mitten im Alltag, unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt. Künstlerinnen und Künstler aus Europa und Übersee wollen die Gäste zum Staunen, Lachen und Mitmachen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.