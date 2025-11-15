Samstag, 15. November 2025

Plus Mosbach

In der Mediathek gibt es ab sofort auch Elektronik zum Leihen

"Mediathek der Dinge" zum Jubiläum: Die Bedeutung der Bibliotheken wurde unterstrichen.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 49 Sekunden
Neuigkeit zum Zehnjährigen: OB Julian Stipp schnitt das Band zur Mediathek der Dinge durch, wo jetzt auch elektronisches Zubehör ausgeliehen werden kann. Karl-Ulrich Templ hielt den Vortrag „Bibliotheken in einer demokratischen Gesellschaft“. Foto: Rudolf Landauer

Von Rudolf Landauer

Mosbach. Nachdem bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Mosbacher Mediathek der junge Schüler der Musikschule Mosbach, Jonathan Brückmann, den Abend mit dem Stück "Klippenspringer" eröffnet hatte, durchtrennte Oberbürgermeister Julian Stipp mit der Schere ein rotes Band und gab damit eine weitere attraktive, in die Zukunft gerichtete Einrichtung

