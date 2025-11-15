Von Rudolf Landauer

Mosbach. Nachdem bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Mosbacher Mediathek der junge Schüler der Musikschule Mosbach, Jonathan Brückmann, den Abend mit dem Stück "Klippenspringer" eröffnet hatte, durchtrennte Oberbürgermeister Julian Stipp mit der Schere ein rotes Band und gab damit eine weitere attraktive, in die Zukunft gerichtete Einrichtung