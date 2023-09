Mosbach. (schat) Es wurde und wird munter gegraben, verlegt und angeschlossen. Und es bleibt noch viel zu tun beim Glasfaserausbau in Mosbach. Über den Stand der Dinge informierte im Gemeinderat Baukoordinator Christoph Müller für die BBV bzw. die Nachfolgegesellschaft IFN (Infrafibre Germany).

Die im Juni in Reichenbuch gestarteten Arbeiten wolle man bis Ende September abschließen, der Ausbau laufe hier "weitgehend problemlos". In Lohrbach, wo seit Mitte Juli gegraben und verlegt wird, habe es hingegen schon ein paar Probleme gegeben, so Müller offen. Zweimal sei dort inzwischen die Ausbaukolonne getauscht worden, "weil wir gemerkt haben, es funktioniert nicht so, wie es soll."

Die entstandenen Verzögerungen wolle man nun wieder aufholen, bis Ende des Jahres will man die Arbeiten in Lohrbach abgeschlossen haben. In Sattelbach wiederum laufen die Verlegungs- und Anschlussmaßnahmen seit Anfang August, ein Abschlussdatum nannte Müller hier noch nicht.

Ein Häkchen habe man inzwischen in Nüstenbach und in der Waldstadt machen können, so Müller weiter. Lediglich punktuell sei hier noch nachzuarbeiten, auch das eigentliche "Licht" müsse noch angeschlossen werden, die Verbindungsleitung stehe zu zwei Dritteln. Für die Kernstadt, Neckarelz und Diedesheim befinde man sich in der Endphase der Ausführungsplanung, erläuterte der Baukoordinator, in enger Abstimmung mit Bauamt und Stadtwerken. Bis es wirklich losgeht, braucht es aber noch ein wenig: Vor Frühjahr 2024 sei nicht mit der Beauftragung eines Generalunternehmers für den Ausbau zu rechnen.

Gemeinderat Frank Heuß (SPD) wollte nach den Ausführungen zum Ausbaustand und -plan u. a. wissen, wie es bei all den Subunternehmen denn um die Gewährleistung stehe. Fünf Jahre nach Abnahme seien hier über die BBV/IFN garantiert, erläuterte Christoph Müller. Heuß’ Fraktionskollege Wolfgang Roth dankte derweil für die kompetente Unterstützung, die seitens der Bauabteilung der Stadt Mosbach für die bisherigen Ausbaumaßnahmen geleistet wurden.