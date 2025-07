Mosbach-Neckarelz. (ses) Mit Verletzungen ist es ja so eine Sache. Gebrauchen kann man sie freilich nie, manchmal kann man aber auch einen Vorteil daraus ziehen. So sah es auch Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp am Samstag beim Fassanstich bei der Eröffnung des traditionellen Gartenfests des Männergesangvereins "Neckarperle" zwischen Tempelhaus und Messplatz in Neckarelz, den er aufgrund seines verletzten rechten Arms nicht selbst vornehmen konnte.

"Ich finde das eine großartige Arbeitsteilung: Ich schwinge die Rede, Du hast die Arbeit", sagte Stipp in Richtung seines Stellvertreters Manfred Beuchert, der sich der Herausforderung stellte. "So machen wir am besten gerade weiter."

Bevor Beuchert zeigen konnte, ob er für den Anstich trainiert hatte oder nicht, ließ Neckarperle-Chorleiter Rupert Laible seine Sänger das Fass natürlich noch besingen. "Wir trinken mit Freude ein Bier", schallte es in verschiedenen Tonlagen über das gut gefüllte Festgelände – diese Aussage dürfte auch für viele der Besucher gelten, die den Abend bei bestem Sommerwetter genossen. Später sorgten die Hünigheimer für beste Stimmung.

Mit drei Schlägen versenkte Manfred Beuchert den Zapfhahn stellvertretend für Oberbürgermeister Julian Stipp. Foto: ses

Dass der Aufbau des Gartenfests heuer eine echte Herausforderung gewesen war, erklärte MGV-Vorsitzender Rainer Lentz bei seiner Begrüßung: "Wir haben es trotz der großen Hitze am Mittwoch geschafft, das Zelt aufzustellen."

Der MGV werde nicht jünger und könne Unterstützung brauchen – freilich auch beim aktiven Singen, legte Lentz den anwesenden Stadträten einen Probebesuch nahe. Angenehmer temperiert war der folgende Festsonntag mit ökumenischem Gottesdienst und Auftritt des Chors der Clemens-Bretano-Grundschule. Am heutigen Montag findet das Gartenfest ab 10 Uhr seinen Ausklang mit Frühschoppen, Sonderangeboten zur Mittagszeit, und ab 19 Uhr spielt der Musikverein Hettigenbeuern auf.

Anstich-Stellvertreter Beuchert versenkte den von Distelhäuser-Gebietsvertreter Roland Brandt gehaltenen Zapfhahn übrigens mit drei Schlägen im Fass. Oberbürgermeister Stipp freute sich, dass die Festsaison in Mosbach bereits in vollem Gange ist, und dankte dem MGV Neckarperle und allen Helfern für den "Haufen Arbeit" der mit dem traditionsreichen Gartenfest verbunden ist.