Von Peter Lahr

Mosbach. Die aktuelle Auflage des Mosbacher Markterlebnisses verwandelte am Samstag die Altstadt in einen auf Hochglanz polierten Antikmarkt auf Zeit. Gruppiert in mehrere Bereiche, fehlte zwar etwas vom durchgehenden Roter-Teppich-Gefühl, doch das Angebot war umso reichhaltiger und auch das Wetter machte mit, schuf nahezu bilderbuchartige