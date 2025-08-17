Für Tarantino und die Winslet war er zu früh dran
Von München aus hat der ehemalige Mosbacher Thomas Gaschler in der Filmwelt außergewöhnliche Spuren hinterlassen – und Freunde fürs Leben gefunden.
Von Heiko Schattauer
Mosbach. Ihm zu folgen ist gar nicht so einfach – Thomas Gaschler springt munter durch Raum und Zeit, wenn er davon erzählt, was er so sein Leben lang gemacht oder eben auch nicht gemacht hat. Es ist ein bisschen wie ein Ein-Mann-Film, die Geschichten sprudeln nur so heraus aus dem mittlerweile 67-Jährigen, der einst aus Mosbach auszog, um noch ein
