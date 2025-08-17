Sonntag, 17. August 2025

zurück
Plus Mosbach

Für Tarantino und die Winslet war er zu früh dran

Von München aus hat der ehemalige Mosbacher Thomas Gaschler in der Filmwelt außergewöhnliche Spuren hinterlassen – und Freunde fürs Leben gefunden.

17.08.2025 UPDATE: 17.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 14 Sekunden
Thomas Gaschler und John Woo diskutieren: Der Regisseur, der das internationale Action-Genre über drei Jahrzehnte definierte, und der Ex-Mosbacher pflegen eine enge Freundschaft. Foto: Hennemann

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ihm zu folgen ist gar nicht so einfach – Thomas Gaschler springt munter durch Raum und Zeit, wenn er davon erzählt, was er so sein Leben lang gemacht oder eben auch nicht gemacht hat. Es ist ein bisschen wie ein Ein-Mann-Film, die Geschichten sprudeln nur so heraus aus dem mittlerweile 67-Jährigen, der einst aus Mosbach auszog, um noch ein

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.