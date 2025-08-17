Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ihm zu folgen ist gar nicht so einfach – Thomas Gaschler springt munter durch Raum und Zeit, wenn er davon erzählt, was er so sein Leben lang gemacht oder eben auch nicht gemacht hat. Es ist ein bisschen wie ein Ein-Mann-Film, die Geschichten sprudeln nur so heraus aus dem mittlerweile 67-Jährigen, der einst aus Mosbach auszog, um noch ein