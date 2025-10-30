Von Ursula Brinkmann

Lohrbach. "O Herr, welch ein Abend" sang der Männergesangverein Liedertafel Lohrbach, und das passte ganz genau. Denn ein Abendkonzert – apostrophiert als "Ökumenische Nacht der Chöre" – setzte den klangvollen Schlusspunkt hinter die diesjährige Heimatwoche in Lohrbach. Von der Wanderung mit dem ehemaligen Revierleiter Harald Hannich zwei Tage zuvor