Neckarelz. (RNZ/zg) Nicht erst seit der Pandemie rücken die landschaftlichen Schönheiten in Deutschland wieder in den Fokus. Ein besonderes Schmuckstück ist dabei das Mittelrheintal zwischen Mainz und Koblenz, von der Unesco sogar zum Welterbe geadelt. Dorthin führt der Sonderzug des Vereins DBK Historische Bahn am Sonntag, 18. August. Einen Halt macht er zuvor auch in Neckarelz.

Der Zug startet morgens Neckarelz um 8.25 Uhr, in Eberbach kann um 8.41 Uhr zugestiegen werden. Über Heidelberg und Mannheim geht es zum Rhein, bis der Zug in Mainz ein erstes Ziel erreicht hat. Die Landeshauptstadt steckt voller Baudenkmäler und Geschichten. Wahlweise können die Fahrgäste auch im Zug bleiben, die Fahrt vorbei an der Loreley genießen und dann in Koblenz das Deutsche Eck und die Rheinseilbahn erkunden. Sein letztes Ziel erreicht der Zug in Andernach, wo unter anderem das Geysir-Museum wartet. Am späten Nachmittag sammelt der Zug alle Fahrgäste in Andernach, Koblenz und Mainz wieder ein und bringt sie zurück zu den Einstiegsbahnhöfen. Der Zug ist dabei ein fahrendes Bundesbahn-Museum: Die Wagen aus den 1950er- und 1960er-Jahren zieht eine Elektrolok E10.228 von 1961. Natürlich gibt es im Zug auch einen Speisewagen sowie einen Getränkeservice am Platz. Weitere Informationen gibt es unter www.dbkev.de.