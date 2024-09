Mosbach. (stm) Der Mosbacher Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu, doch dafür lockt am kommenden Wochenende gleich ein doppeltes Marktspektakel in die Altstadt: Am 7. und 8. September gibt es im Herzen der Fachwerkstadt ein abwechslungsreiches Programm und viele Angebote.

Am Samstag ab 9 Uhr dreht sich alles um des Deutschen liebstes Lebensmittel, das Brot in all seinen Variationen. Auf dem zweitägigen Buchmachermarkt kann man alles über historische Drucktechniken erfahren, Druckkunst bestaunen, selbst aktiv werden und auf dem Bücherflohmarkt stöbern.

"Aus Gottes reicher Milde hat der Bäcker Brod und Brod die Stadt", so steht es in alten Lettern an einem Fachwerkhaus in der Mosbacher Fußgängerzone. Am Samstag weht ab 9 Uhr wieder der verführerische Duft nach frisch gebackenem Brot über den Markt- und Kirchplatz der Stadt. Regionale Anbieter präsentieren auf dem Kurpfälzer Brotmarkt eine Auswahl ihrer kreativen Spezialitäten sowie hauseigene Kuchen, Gebäck und andere feine Backwaren.

Im Mittelpunkt steht neben Deutschlands beliebtesten Grundnahrungsmittel auch ein vielfältiges Angebot an raffinierten Brotaufstrichen und Dips – herzhaft und süß – Käse, Salami, Schinken, hausgemachte Marmeladen und alles, was zusammen mit Brot noch besser schmeckt.

Mitmachaktionen und Musik

Wie der Knoten in die Brezel kommt, können Kinder im Backbus auf dem Kirchplatz selber ausprobieren. Gleich gegenüber zeigen Bäcker in der Schaubackstube, wie originell sich Brotteig verarbeiten lässt. Für Unterhaltung auf der Bühne sorgt ab 9 Uhr die Musikschule Schifferdecker und ab 12 Uhr swingt und jazzt die Dixielandformation "Grünspan" durch den Nachmittag. In der Stiftskirche lädt ab 10.30 Uhr die Musik zur Marktzeit zum Verweilen ein.

Glücksrad, historische Bäckerei und natürlich herzhafte und süße Köstlichkeiten runden den Erlebnissamstag ab. Um 11 Uhr findet eine Altstadtführung statt; der Treffpunkt ist vor der Touristeninformation. Wer wissen möchte, auf welchem Fachwerkhaus der Bäcker-Spruch steht, kann um 13 Uhr an der Führung "Mosbacher Fachwerk" teilnehmen. Treffpunkt hierfür ist im Hospitalhof. Die Geschäfte in der Fußgängerzone haben bis in den Nachmittag geöffnet.

Ebenfalls am Samstag startet ab 11 Uhr der Buchmachermarkt. Im Rathaussaal und im Hospitalhof laden Aussteller ein, Papier in all seinen Facetten zu erleben. Während im Druckmuseum Handsatz, Letternguss und Drucktechnik wie zu Gutenbergs Zeiten gezeigt werden, wartet die Druckwerkstatt nebenan auf kreative Druckkünstler. Am Sonntag wird das Erlebnis um einen Bücherflohmarkt auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone erweitert. Außerdem gibt es Kaffee, Süßes und Herzhaftes zur Stärkung.

Der Kurpfälzer Brotmarkt ist eine Initiative des Stadtmarketings in Zusammenarbeit mit der Bäcker-Innung Neckar-Odenwald. Der Buchmachermarkt wird zusammen mit dem Verein "Die Druckwerkstatt Mosbach" organisiert.

Info: Programm und Teilnehmer sind unter www.mosbach.de abrufbar.