Reichenbuch. (RNZ) Der Generationswechsel ist geglückt und jetzt auch offiziell vollzogen. Von einem "bedeutenden Schritt in die Zukunft" berichten die Verantwortlichen des Reichenbucher Maler- und Stuckateurbetriebs Ralf Roth GmbH & Co. KG, der nun unter dem neuen Namen Roth GmbH & Co. KG die erfolgreiche Firmengeschichte fortschreiben soll.

Bereits Ende vergangenen Jahres