Mosbach. (cao) Mit "Jurassic Park" brach Steven Spielberg weltweit Rekorde an den Kinokassen und revolutionierte mit seinen computeranimierten Dinos das Effekte-Kino Hollywood. 30 Jahre später ist die Faszination von Langhals, Dreihorn und T-Rex ungebrochen. Hautnah erleben durften die mitunter recht angsteinflößenden Urzeitwesen am Sonntag mutige Besucher mit ihren Eltern bei zwei Vorstellungen der Live-Dino-Show in der Alten Mälzerei. Streicheln erlaubt!

Die vielen Handyfilmchen werden dem jüngsten Träger des Goldenen Ehrenbären zwar kaum das Wasser reichen können, auch wenn zu Beginn die ikonische Filmmusik von John Williams die ausverkaufte Reise von Mosbach in die Kreidezeit einleitete. Der Unterhaltung der Kinder tat das aber keinen Abbruch.

Immer wieder wurde das junge Publikum in die Show integriert, durfte kleine Baby-Dinos tätscheln oder die spitzen Zähne eines Raptors befühlen. Wer besonderen Mut bewies und schnell genug den Finger in die Höhe riss, hatte gar die Möglichkeit, die "Tierpfleger" auf der Bühne zu unterstützen: Ob als Helfer beim Schlüpfen aus einem riesigen Ei oder beim Füttern eines meterhohen, hungrigen Fleischfressers – es wurde gekreischt, gelacht und zurück am Platz mit großem Stolz berichtet.

Auch mit den nicht ganz so tapferen erwachsenen Begleitern hatten die Dino-Dompteure ihre Freude. Nachdem sie zunächst die eher harmlosen, computergesteuerten Nachwuchsreptilien durch die Stuhlreihen getragen hatten, führten sie nach und und nach immer größere und bedrohlich daherkommende Exemplare vor. Wer da nicht aufpasste und den Blick gerade in die andere Richtung gewandt hatte (es stapften mitunter auch mehrere Dinosaurier gleichzeitig durch den Saal), wurde auch mal schnell am Kopf geknabbert. Oh Schreck – aber doch sehr zur Erheiterung der Kinderschar als Entourage der Dinos sowie der danebensitzenden Eltern.

Der Spaß stand klar im Vordergrund, der gepaart mit ein wenig Wissensvermittlung für interessante 80 Minuten sorgte. So erfuhren die Zuschauer nicht nur, dass Langhälse von Forschern Brachiosaurus genannt werden und mit 25 Metern Länge und 30 Tonnen Gewicht "viel imposanter als ein Elefant" waren. Auch dass sie sich für die saftigsten Blätter auf die Hinterbeine stellen konnten und Steine fraßen, um schwer verdauliche Kost im Magen zu zermahlen, ließen die Dinopfleger nicht unerwähnt. Und wer hätte ...