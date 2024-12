Von Peter Lahr

Mosbach. Alle Jahre wieder … für Freunde der volkstümlichen Schlagermusik gehört zur besinnlichen Jahreszeit auch die aktuelle Ausgabe der "Klingenden Bergweihnacht". Am Vorabend des dritten Advents war es in der Alten Mälzerei mal wieder so weit: 330 Fans erlebten "ihre" Stars zum Anfassen nah.

Nadin Meypo führte durch die aufwendig in Szene gesetzte Galashow, zu ihren Gästen zählten die Geschwister Niederbacher aus dem Pustertal, Bianca App – einst Sängerin bei den "Schäfern" – Rosanna Rocci aus Bella Italia sowie der stets charmante Patrick Lindner.

Der Spannungsbogen des zweigeteilten Abendprogramms ist so fesselnd wie ein Ganghofer-Roman. In der ersten Runde geben die Stars ihre bunten, musikalischen Visitenkarten ab, nach der Pause wird es dann weihnachtlich.

Traditionelle Klänge folgen den mitunter durchaus lautstark wummernden Discobeats der Schlagernummern. Zum festlichen Höhepunkt wechseln sogar die Geschwister Niederbacher ihre vertraute Landhaus-Garderobe, dann bezirzen Christina, Angelika und Andrea mit dem festlichen kleinen Schwarzen.

Herzenswärme und Magie strahlt Bianca App bereits beim Schlagerkarussell aus. "Wunder gibt es immer wieder", singt sie und ergänzt mit Blick in die Reihen: "Ich sehe vor mir viele Wunder sitzen. Jeder ist eins." Überhaupt will die charismatische Sängerin mit dem weißen Glitzershirt zur schwarzen Marlene-Hose – dazu eine blonde Löwinnenmähne und tiefrote Lippen – ihren Gästen die Augen öffnen für die "Wunder der Zeit". Bianca punktet mit den "unglaublich wertvollen alten Melodien, den großartigen Hymnen". Vom Retro-Schlagersound bis zur Mitsing-Runde alter Volkslieder ist es nur ein kurzer Weg.

"Schon als kleines Kind träumte ich davon, Schlagersängerin zu werden", erklärt Nadin Meypo, die einen verwegenen Leopardenoptik-Mantel zum tiefausgeschnittenen Dekolleté kombiniert. Ihr Traum ist mittlerweile Realität und mit ihrem fröhlichen Lachen versüßte sie schon manche Schlagerrevue in Mosbach. Ein kleines Sportprogramm hat die Meypo immer mit dabei, denn die Gute-Nacht-Schokolade will erst einmal verdient werden.

Auf High Heels tänzelt Rosanna Rocci gekonnt auf die Bühne. Der Wirbelwind von jenseits der Alpen startet mit einer Discoversion des alten Partisanenlieds "Bella Ciao" und singt von "Blicken voller Leidenschaft". Kaum ist "Arrivederci Hans" verklungen, greift Patrick Lindner zu Pinsel und Palette: "Ich liebe alle deine Farben, ich bin du, du bist ich", singt der Herzbube im großkarierten Schwarz-Weiß-Sakko.

"Ich schau dich an und ich weine vor Glück", schwärmt der Grandseigneur mit perfekt gezogenem Scheitel. Dass er in seiner Jugend auch dunkle Momente durchlebte, fällt schwer zu glauben. "Als ich mich in den 70ern outete, schickt mich mein Vater zum Arzt", erklärte Lindner in einem Interview. Und auch in der Alten Mälzerei wundert sich der Sänger über eine Welt, in der "überall Idioten unterwegs sind". Dagegen hilft ein kleines Lied, na klar: "Ein bisschen Frieden".

Den goldenen Stern von Bethlehem besingen die Geschwister Niederbacher im zweiten Teil. "Lass es schnein’", wünschen sich die Sängerinnen, die im kuschelig warmen Winteroutfit zum Schneewalzer einladen. In eine Hütte auf den Bergen entführt Manfreds Akkordeonspiel, denn auch die Gipfel kennen die Stille. "Dann gehn’ im Tal die Kerzen an", wissen die Geschwister Niederbacher. In funkensprühenden Goldoptikroben halten Nadin, Bianca und Rosanna dagegen, skandieren "Rantantan, Weihnachten fängt an". Mehr Lametta geht kaum.

Zwischen Traditionellem und Jingle Bells liegt ein Hauch von Gospel in der Luft. Für Lacher sorgt auch die lustige Weihnachtsmarktgeschichte, die Patrick Lindner aus dem goldenen Buch unter dem Weihnachtsbaum vorliest. Vom Wiegenlied "Heidschi Bumbeidschi" geht die Reise zu "Feliz Navidad", bevor das große Finale mit "Stille Nacht" ausklingt.