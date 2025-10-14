Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Mosbach

Bei "Women on the Dancefloor" durften nur Frauen tanzen

Die Party "Women on the Dancefloor" im fideljo war erneut ausverkauft. DJ Tomminger heizte den Frauen von 20 bis über 70 Jahren musikalisch kräftig ein.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 33 Sekunden
InnerWheelClub und Soroptimistinnen hatten eingeladen – und die Frauen kamen wieder zahlreich ins fideljo, um zu tanzen und zu feiern. Foto: Brunhild Wössner

Mosbach. (brw) Wenn man sich einen Ohrwurm eingefangen hat, ist er bekanntermaßen gar nicht so einfach aus dem Kopf zu bekommen. Im speziellen Fall war es der Refrain von "Night Fever" von den Bee Gees, das sich bei "Women On The Dancefloor" ins Gehör der Schreiberin dieser Zeilen eingenistet hat.

Die Party im fideljo ist für "Women only" – also: nur für Frauen – und wurde veranstaltet

