Samstag, 08. November 2025

zurück
Plus Mosbach

"Barber Angels" machten bedürftige Menschen glücklich

Gratis zum neuen Bob und zu neuer Würde. Friseurinnen und andere Engel schauten einmal mehr beim Diakonie-Treff vorbei.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Wenn die Frisur sitzt, hebt das auch das Selbstwertgefühl und die Lebensfreude. Die Barber Angels kamen zum fünften Mal nach Mosbach, um bedürftigen Menschen die Haare zu schneiden. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Erst kommt die Halskrause aus Kreppband, dann der Umhang und dann fragt Martina ihren Gast, was mit ihren langen schwarzen Haaren geschehen solle. "Bis auf Schulterlänge schneiden", lautet der Wunsch der Frau, die in diesem ungewöhnlichen Friseursalon auf Zeit nicht Kundin ist, sondern eben Gast.

Denn wer einen Haar- und/oder

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.