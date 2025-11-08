Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Erst kommt die Halskrause aus Kreppband, dann der Umhang und dann fragt Martina ihren Gast, was mit ihren langen schwarzen Haaren geschehen solle. "Bis auf Schulterlänge schneiden", lautet der Wunsch der Frau, die in diesem ungewöhnlichen Friseursalon auf Zeit nicht Kundin ist, sondern eben Gast.

Denn wer einen Haar- und/oder