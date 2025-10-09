Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Mosbach

80 Jahre RNZ-Geschichte sollen an die Wand

Kreativwettbewerb für die Fassade: Der runde Geburtstag der Rhein-Neckar-Zeitung soll nachhaltig wirken.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Hier soll das Geburtstagsbild zu 80 Jahre Rhein-Neckar-Zeitung hin: An der rückwärtigen Fassade des RNZ-Gebäudes im Gartenweg ist viel Platz für kreative Ideen der Leserinnen und Leser. Foto: schat/Thiele

Mosbach. (schat) Es geht noch was, der Raum für Entwürfe steht weiter offen und bietet noch ein bisschen Luft. Die kreative Ader der RNZ-Leserinnen und -Leser ist also nach wie vor gefragt. Nach dem ersten Aufruf zum Gestaltungswettbewerb für die – nennen wir es mal: schlichte – Hauswand der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach folgt nun abermals die Einladung zum Mitmachen.

Zumal sich diese

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
