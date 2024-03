Mosbach. (schat) Er war weder laut noch aufdringlich, der ebenso große wie bunte Chor, der sich am Montagabend in Mosbach zusammengefunden hatte. Dennoch war er nicht zu überhören – und vermittelte im gemeinsamen Gesang klare Botschaften. Unter dem Motto "Hier singt das Volk" versammelten sich rund 1200 Sängerinnen und Sänger in der Großen Kreisstadt, um Volkslieder zu singen und gegen eine Informationsveranstaltung zu protestieren, zu der die AfD am Montag ins Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei eingeladen hatte.

Die Veranstaltung startete mit einer Auftaktrede am Marktplatz, dann zog man gemeinsam in Richtung Villa Hübner, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eng zusammenrücken mussten, um auf der dortigen Parkfläche Platz zu finden. Unter Regie von Christof Roos und Horst Berger als musikalische Leiter von "Hier singt das Volk" stimmte der ungewöhnliche gemischte Chor dann Friedenslieder ebenso an wie klassische deutsche Volkslieder; auch das Badnerlied und die Europahymne durften nicht fehlen.

"Unser Chor ist offen für alle", bekräftigte Luise Reiland, katholische Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Mose, am Ende des etwas anderen Gesangsabends unterhalb der Alten Mälzerei und unter freiem Himmel. Jede und jeder sei eingeladen zum Mitsingen. Auch, wer vielleicht bei einer anderen Veranstaltung gemerkt habe, dass die dort aufgezeigten (vereinfachten) Wege nicht die sind, die er/sie mitgehen möchte. Die Hand der Sängerinnen und Sänger sei jedenfalls ausgestreckt, so Reiland.

"Heute Abend gibt es wenige Worte, viele Lieder", hatte zu Beginn der Veranstaltung auf dem Marktplatz Initiator Klaus Brauch-Dylla erklärt. In den wenigen Worten vermittelte er dann natürlich auch, warum man eingeladen habe: "Wir greifen die Lieder auf, mit denen die Menschen seit Jahrhunderten den Kampf um Demokratie begleiten." Dass Begriffe wie Volk, Heimat und eben auch Volkslieder zunehmend von Rechtsextremen "gekapert oder als Kulturgut für sich vereinnahmt" werden, wolle man nicht akzeptieren, verdeutlichte später auch Chorleiter Horst Berger.

In "Brüder zur Sonne, zur Freiheit" durften dann natürlich auch alle Schwestern einstimmen, "Freude schöner Götterfunken", sang man als überzeugte Europäer. Man wolle auch zukünftig "heute hier, morgen dort” sein können – in einem Europa offener Grenzen, so Klaus Brauch-Dylla.

Auf offene Ohren war der mit seiner Idee von "Hier singt das Volk" auf jeden Fall gestoßen. In zahlreichen Chören in der Region war die Idee von der Gesangsdemo weitergetragen worden, sodass sich am Montagabend aus vielen Eizelsängerinnen und -sängern ein ganz neuer, außergewöhnlicher Chor zusammenfand. 500 Liedblätter hatten die Organisatoren (die Versammlungsleitung lag bei Lena-Marie Dold und Arno Meuther) im Vorfeld gedruckt; an der Villa Hübner war dann Teilen angesagt.

"Das war beeindruckend", befanden nach dem finalen "Abendstille überall" Christof Roos und Horst Berger im Hinblick auf das gemeinsam Gesungene, auf das leise, aber bestimmt Vermittelte.

Angenehm leise blieb es auch für die Polizei, die am Montagabend – unter anderem auch mit einer Pferdestaffel – die verschiedenen Veranstaltungen in Mosbach unaufgeregt begleitete. Neben der Gesangsdemo mit rund 1200 Teilnehmenden und der AfD-Veranstaltung mit ca. 200 Gästen fand parallel auch ein kleinerer Montagsspaziergang statt. "Alles war friedlich", bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage.