Mörlenbach. (pol/msc) Ein Fußgänger wurde auf der Bundesstraße B38 von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber hat den 65-Jährigen in eine Klinik gebracht. Das teilte die Polizei mit.

Der 46-jährige Fahrer des Lastwagens musste zuvor auf der Fürther Straße (B38) wegen des Verkehrs stoppen. Beim Wiederanfahren erfasste er dann kurz nach 11.30 Uhr den Fußgänger.

Die Bundesstraße war bis 13 Uhr gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Den Unfallhergang soll nun die Polizei Heppenheim klären. Hierfür bittet diese um Hinweise, die unter der Rufnummer 06252/7060 telefonisch durchgegeben werden können.