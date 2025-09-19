Freitag, 19. September 2025

zurück
Mörlenbach

Fußgänger wird von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 14:24 Uhr 22 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Mörlenbach. (pol/msc) Ein Fußgänger wurde auf der Bundesstraße B38 von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber hat den 65-Jährigen in eine Klinik gebracht. Das teilte die Polizei mit.

Der 46-jährige Fahrer des Lastwagens musste zuvor auf der Fürther Straße (B38) wegen des Verkehrs stoppen. Beim Wiederanfahren erfasste er dann kurz nach 11.30 Uhr den Fußgänger.

Die Bundesstraße war bis 13 Uhr gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Den Unfallhergang soll nun die Polizei Heppenheim klären. Hierfür bittet diese um Hinweise, die unter der Rufnummer 06252/7060 telefonisch durchgegeben werden können.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.