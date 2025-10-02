Hardheim. (jam) Trotz angespannter Finanzen treibt die Gemeinde Hardheim eine Vielzahl wichtiger Projekte voran. Für eine bessere Liquidität sorgen allerdings ausgerechnet die Vorhaben, die die Verwaltung entgegen der eigenen Planung bislang nicht angehen konnte. In der Gemeinderatssitzung am Montag stellte Kämmerer Bernd Schretzmann eine Zwischenbilanz zum Haushalt 2025 vor.

Zwar