Michelstadt. (pm) Der Michelstädter Bienenmarkt soll vom 17. bis zum 26. Mai die Herzen der Besucher auf dem Festplatz und in der Innenstadt höher schlagen lassen. Nach der Eröffnungsfeier am Freitag, 17. Mai, um 18 Uhr auf dem historischen Marktplatz geleitet der Festzug, begleitet von der Musik der Show- und Marchingband Happy Sound die Gäste zum Festplatz, wo Bürgermeister Dr. Tobias Robischon den Bieranstich erstmals vor dem Riesenrad durchführen wird.

Eine weitere Neuheit ist der exklusive Ansteck-Pin (gestaltet von Grafiker Florian Gärtner), der das Symbol des Bienenmarktes, das Riesenrad, trägt. Damit wurde nach Jahrzehnten wieder ein Souvenir geschaffen, um ein Stück Mythos des Bienenmarktes mit nach Hause nehmen zu können.

Jahr für Jahr zieht der Michelstädter Bienenmarkt Zehntausende aus Südhessen und weit darüber hinaus an. Moderne Fahrgeschäfte und traditionelle Karussellbetriebe wie der Kettenflieger und das Riesenrad "Juwel" versprechen Nervenkitzel für Abenteuerlustige jeden Alters. Neuheiten wie ein Mini-Autoscooter und das Rundfahrgeschäft "XXL Polyp" sorgen ebenfalls für Spannung. Ein weitläufiges Marktgelände mit Belustigungs- und Verkaufsgeschäften sowie das Warenangebot der rund 80 Händler sorgt für einen erlebnisreichen Aufenthalt für die ganze Familie.

Das Kulturamt in Michelstadt überrascht erstmalig mit einem Motto-Alpen-Abend am Mittwoch, 22. Mai. "Mehr wird nicht verraten", so Kulturamtschef Heinz Seitz. "Wir wollen unsere Gäste richtig neugierig machen."

Die vier großen Festzelte bieten über die zehn Tage hinweg ein vielfältiges Programm aus Musik, Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten für jeden Geschmack. Traditionelle Veranstaltungen wie das Kinderfest am Mittwoch, 22. Mai, und der Familientag am Donnerstag, 23. Mai, mit ermäßigten Preisen bei allen Fahrgeschäften und Vergnügungsbetrieben, werden gerne von den Besuchern angenommen. Der Bienenmarkt-Stadtlauf am Freitag, 24. Mai, sowie das Großfeuerwerk am Abend versprechen unvergessliche Momente. Am letzten Markttag, Sonntag, 26. Mai, findet ab 9 Uhr auf dem Festplatz die Imkermesse des Landesverbands Hessischer Imker mit der spannenden 47. Bienenköniginnenversteigerung statt.