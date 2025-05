Buchen. (rüb) Ein Mehrfamilienhaus entsteht in der Götz-von-Berlichingen-Straße 7. Am Freitag hat die Baufirma Henn (Buchen) im Auftrag des Investors, der Ferenc Immobilien GmbH, mit den Erdarbeiten begonnen. In den nächsten 15 Monaten entstehen auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Tankstelle Herm acht Eigentumswohnungen.

Wie Christian Ferenc im Gespräch mit der RNZ aufzeigte,