Walldürn. (rjs) Nach Hardheim, Höpfingen, Königheim und Külsheim wird auch die Stadt Walldürn Mitglied einer Genossenschaft, die es sich zum Ziel setzt, das Hardheimer Krankenhaus und die hiesige ärztliche Versorgung zu erhalten.

In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag im "Haus der offenen Tür" stimmte das Gremium geschlossen für den Beitritt, nachdem Hardheims Bürgermeister Stefan Grimm auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn für das Vorhaben geworben hatte. Er warnte: "Wenn wir nichts tun, wird das den Bach runtergehen."

Aufgabe der Genossenschaft wird es sein, eines oder mehrere Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu betreiben und auf diese Weise die ärztliche Versorgung im Krankenhaus selbst und in dessen Umfeld sicherzustellen. Die Gründung der Genossenschaft stellte Grimm im Februar in Aussicht.

Das erste MVZ soll voraussichtlich Mitte des Jahres seinen Betrieb aufnehmen. Das unmittelbare finanzielle Risiko für die Mitgliedskommunen bezeichnete Grimm als gering. Als Einlage in die Genossenschaft sind jeweils 1000 Euro vorgesehen. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.