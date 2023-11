Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Zwei Jugendliche standen plötzlich allein da, ohne Mutter und ohne finanzielle Mittel; nicht einmal für Lebensmittel war Geld da. Dank der Unterstützung der Jugendhilfe des Landratsamtes und der schnellen Hilfe aus Spenden war es möglich, dass den beiden jungen Menschen aus der akuten Notlage geholfen werden konnte.

Die Spendenquelle für solche unbürokratischen Hilfen war das Benefizkonzert des Rotary-Clubs Mosbach-Buchen am 1. Advent 2022 gewesen. Seit 2013 die Konzert-Reihe "E b’sondere Zeit" in der Mosbacher Stiftskirche startete, drückt die Einladung aus, für wen: für bedürftige Kinder im Neckar-Odenwald-Kreis. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Inge Kirchgessner, die diesen "Gang durch den Advent" initiiert hat, war allerdings ein wenig betrübt, dass die Spendenbereitschaft etwas nachgelassen habe. "Das ist mir das Wichtigste, dass Not leidende Kinder in unserem Raum Hilfe erfahren."

Von Pascal Heffner, Fachdienstleiter Soziale Dienste im Landratsamt, haben sie und andere Rotarier erfahren, welche Schicksale mit den Konzerterlösen gelindert werden können. "Unsere rotarischen Werte", so Dr. Paul Ding, Co-Präsident des Clubs, "werden mit diesem Projekt seit zehn Jahren umgesetzt: denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können." Das Spendengeld kommt dort zum Einsatz, wo es keine gesetzlich geregelten Ansprüche gibt.

Da coronabedingt die Benefizveranstaltungen 2020 und 2021 ausfielen, ist die 2023er-Ausgabe des "Gangs durch den Advent" die neunte. In all den Jahren ist der Rotary-Club für die Kosten der Veranstaltung aufgekommen und hat auf die Spendensumme immer noch was draufgelegt. Das bewährte Konzept – die Mischung aus Rezitation und Musik – wird auch in diesem Advent gefahren.

Zum zweiten Mal wird Rudolf Guckelsberger, Sprecher und Moderator beim SWR, den Sprechpart übernehmen – mit Texten, die er wiederum selbst auswählt. Feste Größe im musikalischen Programmteil ist der Kammerchor an der Stiftskirche, der nun von Isabelle Richter dirigiert wird.

Die seit Juli an der Stiftskirche und im Kirchenbezirk tätige Kantorin spielt außerdem die Orgel, begleitet am Klavier und leitet das Blechbläserensemble des evangelischen Kirchenbezirks, das die Gäste des Konzerts musikalisch empfangen und verabschieden wird.

Sie habe, verriet Isabelle Richter beim Vorabgespräch mit der RNZ, die Erbschaft des von ihrem Vorgänger Bernhard Monninger mitverantworteten Konzerts gern übernommen. "Das ist eine große Sache für Mosbach!" Zur "großen Sache" tragen 2023 außerdem Celine und Alexander Fichtner bei sowie das Percussionquartett, das Wessela Kostowa-Giesecke leitet. Neue Gesichter und Instrumente also.

Damit sind es wiederum Dozentinnen und Schüler der Musikschule, die ihren Teil beitragen zum "b’sonderen" Adventsereignis, was ebenso für Musikschulleiter Martin Daab gilt, auch wenn "sein" Kinder- und Jugendchor "Pirol" dieses Mal keinen Auftritt hat. Beim Rotary-Benefiz dabei zu sein, versteht sich schon deshalb von selbst, da die Musikschule und insbesondere der elementare Musikunterricht für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf von dem Service-Club regelmäßig bedacht wird. "So haben wir es immer gemacht, so machen wir es wieder", sicherte Paul Ding dem Musikschulleiter weitere Unterstützung zu.

Könnte sein, dass davon die beiden kleinen Kinder profitieren, die mit ihrer Mutter überstürzt in den Landkreis gekommen waren und über die Vermittlung seitens der Jugendhilfe Kleidung, Spielsachen und eine Schultasche bekommen konnten. Geschichten wie diese erfahren die Konzertbesucher erstmals mit den Einladungsflyern. Pascal Heffner dankt darauf im Namen der Jugendhilfe des Landkreises für die jahrelange Unterstützung. Inge Kirchgessners Wunsch, dass 2023 "e b’sondere Spendensumme" zusammenkommt, hat gute Chancen, Wirklichkeit zu werden …

Info: "E b’sondere Zeit – ein Gang durch den Advent" bricht am 1. Advent, 3. Dezember, um 15 Uhr in der Stiftskirche an. Die Benefizveranstaltung ist frei, um Spenden für bedürftige Kinder im Landkreis wird gebeten.