Mosbach. (lah) Er gehört zu den sicheren Frühlingsboten in Mosbach, der Lions-Büchermarkt, der am Freitag im Rathaussaal ab 9 Uhr seine Pforten öffnete. Bis Sonntag, 17 Uhr, steht Lesestoff in Hülle und Fülle zur Verfügung. Sollten die 13.000 vorhandenen Bücher bereits stark reduziert sein, so kann aus dem "Lager" bei KWM Weisshaar noch nachgelegt werden, versicherte Gerhard Cherdron aus dem

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote