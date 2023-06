Von Uta Förster

Eberbach. Der "Lebendige Neckar" macht seinem Namen alle Ehre. Schon aus der Ferne ist am Samstag laute Livemusik zu hören. Die Eberbach Ol’Star Band heizen die Stimmung am Neckar mit alten Hits kräftig auf. Kinder toben sich auf der Hüpfburg aus, fahren Karussell oder bauen kreative Sandburgen und Wasserläufe am aufgeschütteten Sandstrand. Auch auf dem