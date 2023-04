Buchen. (tra) Jesus ist seinen schweren Weg mit Mut und Geduld gegangen und wurde dabei von Gott, der ihm Kraft und Stärke gab, nicht allein gelassen. Das nahmen die vielen Kinder, die am Karfreitag mit ihren Eltern oder Großeltern beim Kinderkreuzweg dabei waren, mit nach Hause. Die Kinder blickten an den verschiedenen Stationen auf die letzten Stunden von Jesus, konnten sich mit ihren eigenen Sorgen auseinandersetzen und dachten in ihren Fürbitten an Menschen, die es im Leben nicht leicht haben.

Am "Ölberg" vor der Kirche wurde ein Stein abgelegt, der die Sorgen und Ängste der Menschen symbolisierte. Wer wollte, konnte auch einen kleinen "Sorgenstein" mitnehmen.

An den Stationen wurden Fürbitten vorgelesen. Foto: Tanja Radan

Im Museumshof wurden die Dornenkrone und ein Zeitungsbericht am Holzkreuz, das einige Kinder abwechselnd durch die Innenstadt trugen, befestigt. Der Bericht stand für die Nachrichten, in denen man erfährt, wie viele Menschen auf der Welt leiden. Die letzte Station war das Altenwohnstift, wo derjenigen gedacht wurde, die sich für andere einsetzen und helfen. Die Kinder wurden dafür sensibilisiert, Alte und Kranke zu besuchen und im Alltag niemanden auszuschließen.

Der Kreuzweg endete in der Stadtkirche St. Oswald. Dort konnten die Kinder Blumen und die kleinen Steine ablegen und so ihre Sorgen bei Jesus loswerden.