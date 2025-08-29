Freitag, 29. August 2025

zurück
Plus Kran vs. Fischsterben

Wie das THW für mehr Sauerstoff im Gottersdorfer See sorgt

Ein spezielles System soll die Sauerstoffversorgung weiter verbessern. Der Einsatz des Technischen Hilfswerks ist vorerst beendet.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 21:00 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden
Einsatzkräfte der THW-Ortsgruppen Adelsheim, Eberbach und Pfedelbach installierten am Freitag Belüftungsmatten im Gottersdorfer See. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Gottersdorf. Um die Sauerstoffversorgung im Gottersdorfer See zu verbessern, haben Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) am Freitagnachmittag ein spezielles Belüftungssystem in dem früheren Klosterweiher installiert. Gegen 16 Uhr begannen die Helfer die erste von vier sogenannten Belüftungsmatten mithilfe eines Autokrans des THW-Ortsverbands

