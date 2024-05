Von Alissa de Robillard

Eberbach. Zum dritten Mal tritt Georg Hellmuth nun im Gemeinderat für die CDU an. Er ist in Eberbach geboren und aufgewachsen, ist dann zum Studieren und Arbeiten weggegangen, um mit einem "Blick von außen" in die Stauferstadt zurückzukehren. Sein Motto: "Die Demokratie lebt vom Mitmachen".

"Der Auslöser, politisch aktiv zu werden, war ein