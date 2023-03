In der Kolpingfamilie kam schließlich die Idee auf, den alten Brauch wieder aufleben zu lassen. So beschlossen die Vorstandsmitglieder 1981, den Brauch zu übernehmen und mit dem "Schwarzen Hawwa" (finanziellen Erlös) gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. So sollten Jung und Alt bei der alten Tradition des "Strohbärtreibens" der Dürmer Faschenaacht am Rosenmontag mitmachen.

Am Rosenmontag lief zu dieser Zeit eine Gruppe von Männern durch die Stadt, um an den Häusern nach Essbarem zu fragen und anschließend im Gasthaus "Römischer König" zu versacken. Darunter waren die Ziehharmonikaspieler Johann Mai und Edmund Heilmann.

Inspiriert wurde die Kolpingsfamilie schon in frühen Kindheitsjahren einiger Mitglieder. Als Jugendliche waren sie vom "fresssüchtigen Strohbären" angetan, der in den 60er-Jahren durch die Straßen Dürns zog und "Schwarzen Hawwer" (damals noch Lebensmittel, später dann Geld für einen guten Zweck) sammelte.

Walldürn. (bold) Die "Strohbären" der Kolpingsfamilie sind untrennbar von der "Dürmer" Faschenaacht. Bereits seit über 40 Jahren zählen sie zum festen Bestandteil der närrischen Zeit. Dabei steht nicht nur die Unterhaltung, sondern auch immer die Wohltätigkeit im Mittelpunkt des traditionsreichen "Strohbärtreibens". Sidonia und Bruno Frauenkron berichten im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung über die Entstehungsgeschichte.

Diese Aktion nahmen sich einige Kolpingmitglieder um 1964 zum Vorbild und gingen mit einem Handwagen durch die Nachbardörfer Glashofen und Wettersdorf, da dort viele Bauern mit Hausschlachtung wohnten, um nach "Schwarzem Hawwer" zu verlangen. Die Männergruppe, die hauptsächlich aus der Schmalgasse stammte, hatte zuerst den Sportverein "Fortuna" gegründet und unter diesem Namen das Treiben fortgeführt.

Eine Sammelbüchse zum Füllen der Vereinskassen wurde immer mitgenommen. Die musikalische Begleitung übernahmen damals Bruno Heilmann, Bruno Dörr und Karl Reinhard. Aus Altersgründen musste die Gruppe die Aktivitäten 1978 beenden und das Brauchtum wurde vorerst ad acta gelegt.

Bei einer Versammlung der "FG Fideler Aff" holte sich der damalige erste Vorsitzende Friedbert Günther die Erlaubnis und sicherte sich die Unterstützung seitens der FG zu. Als "Dürmer" wollten sie natürlich auch an dem "Dürmer Faschenaachtsumzug" teilnehmen, und so entwickelte sich die Tradition, die bereits im 42. Jahr unterwegs ist und noch lange bestehen bleiben soll.

Das Binden der „Strohbären“ mit Stroh dauert rund zwei Stunden. Foto: Nina Trabold

Heutzutage feiert die Kolping ihren Kappenabend immer am Faschenaachtssonntag im Kolpingheim und startet am nächsten Morgen mit dem Binden um 7 Uhr in der Früh. Anfangs wurden die "Strohbären" im Tischtennisraum im Pfarrhof, dann in der Gärtnerei Kaufmann und jetzt in der Klosterstraße beim Getränke Löhr gebunden.

Das Binden der "Strohbären" ist dabei gar nicht so einfach: Das Stroh muss beispielsweise fest am Körper sitzen, aber der Körper muss auch noch gut durchblutet werden. Ist der "Strohbär" dann nach rund zwei Stunden gebunden, braucht er noch einen guten "Strohbärtreiber".

Die beiden müssen ein gutes Team bilden und gut aufeinander abgestimmt sein, denn der Bär ist ohne seine Begleitung nahezu hilflos. Der Treiber versorgt seinen Bären mit Getränken und kümmert sich um sein Wohlbefinden. Sind alle Bären gebunden, kann das "Strohbärtreiben" durch die Straßen "Dürns" beginnen.

Besucht und um Spenden gebeten werden unter anderem Volksbank, Sparkasse, Geriatriezentrum, Gasthäuser und Bäckereien. Begleitet werden die Bären von rund 70 Anhängern jeden Alters, unter denen sich die Musikanten Manuel Sturm, Simon Schmeiser, Timo Frank und Magdalena Sturm, die Dürmer "Klohns" und Mitglieder der "Strohbärgruppe" aus Whittlesey in England befinden.

Die Gruppe verbreitet in den "Dürmer" Straßen Frohsinn und Heiterkeit. Freunde und Gönner der Aktion bekommen einen von Hand gebundenen "Strohbären". Wer an einem Umzug von "Strohbären" zu Boden gerissen wird, kommt nur mit einem Küsschen wieder zum Stehen.

Ist die Faschenaacht dann rum, geht es für die "Strohbärgruppe" trotzdem weiter. Das alte Stroh muss entweder verbrannt oder wiederverwertet werden und Michael Ackermann säht Hafer für die nächste Kampagne. Im August kann das Stroh per Hand geerntet werden und muss im Nachgang gedroschen, getrocknet und eingelagert werden.

An Faschenaacht wird es zu Familie Frauenkron und zu Getränke Löhr gebracht, um erneut loszulegen. Für Bruno und Sidonia Frauenkron dreht sich in dieser Zeit alles um die Bären: "Wir leben an Faschenaacht 14 Tage im Stall." Doch damit aufzuhören kommt für die beiden nicht infrage: "Es macht so viel Spaß!"

Info: Alle Interessierten können am Rosenmontag, 20. Februar, ab 9 Uhr ab der Klosterstraße beim "Strohbärtreiben" mitmachen.