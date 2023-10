Mosbach. (ankf) Schon bevor die Lesung des Kinderbuchautors Henrick Clausing begann, stand der Höhepunkt des Tages fest. Er heißt Filou, ist zehn Jahre alt, in Italien geboren und liebt es, von Kinderhänden gestreichelt zu werden. Kein Wunder also, dass sich die Kinder der Grundschule Waldstadt um den Therapiehund versammelt hatten und erst nach den Begrüßungsstreicheleinheiten auf Stühlen und Tischen Platz nahmen.

Dann machten es sich auch Clausing und Filou auf dem Lesesofa bequem, und Rektorin Marianne Soult begrüßte die Gäste aus Frankfurt. Dabei ist das Zuhause der beiden ganz nah, eigentlich vor der Tür. Denn der Buchautor lebt seit einigen Jahren in seinem Campingbus und hatte diesen im Schulhof geparkt. "Beim Lesen entstehen Abenteuer im Kopf", sagte die Rektorin. "Und Henrick schreibt diese auf, damit wir sie im Kopf erleben können." Auf die Frage, wer an diesem Tag ein Abenteuer erleben möchte, gingen dann natürlich alle Hände hoch.

Passend zum kuscheligen Gast dreht sich sein Buch um vier Pfoten, die ganz besondere Jobs haben und auf die immer Verlass ist. Rexi, der Lawinensuchhund, will Menschen finden, die unter einer Lawine verschüttet sind. Und was genau eine Lawine ist, konnte ein Junge sofort beantworten: "Das sind riesige Wellen, nur nicht aus Wasser, sondern aus Schnee."

Der Autor Henrick Clausing und sein Hund Filou machten die erste Station ihrer Lesereise in der Grundschule Waldstadt. In seinem Abenteuer spielt Filou eine wichtige Rolle.

Die Erklärung aus dem Buch musste Clausing dann nicht mehr vorlesen. Dafür aber, welche Aufgaben Rexi hat und wie er sie erledigt, dass er mit Schneebrille, Spezialschuhen und Warnweste ausgerüstet ist und auf das Kommando "Lawine such" seiner Nase folgt. Aber nicht nur er durfte lesen: Zwei Schülerinnen zeigten ihm, wie gut das Lesetandem funktioniert, das sie gerade üben. Mit der flauschigen Unterstützung von Filou klappte das natürlich noch besser.

Dann übernahm der Autor wieder das Mikrofon und erzählte von Lonzo, dem sechsjährigen Wasserrettungshund, einem Italiener, der seinen Job wirklich liebt und sich nicht ablenken lässt. Weiter ging es mit Loki, dem belgischen Schäferhund, der Polizeischutzhund ist, mit Melody, dem Schulbegleithund und mit Sugar, der Diabetikerwarnhündin, deren Bruder ein Epilepsiewarnhund ist.

Immer wieder stellten die Grundschüler Fragen. Zum Beispiel, ob die Diabetikerwarnhündin beispielsweise mit ihrem Frauchen in die Schule geht oder ob es auch für Hunde in der Ausbildung verschiedene Klassen gibt. Die Kinder erzählten offen von eigenen Erfahrungen mit Hunden oder Problemsituationen.

Natürlich darf auch Filou im Buch nicht fehlen, der als Therapiehund in der Trauerbegleitung eingesetzt wird. So wie es Filou gibt, gibt es auch die Geschichte der anderen Hunde im wirklichen Leben. "Ich habe nur bei manchen Hunden die Namen geändert", verriet der Autor. Aber auch Clausing selbst hat es ins Buch geschafft. Denn die Illustratorin Anne Becker hat nicht nur Filou gezeichnet, sondern natürlich auch sein Herrchen. So wie die vielen anderen Hunde im Buch mit ihren Herrchen und Frauchen.

In seinem Buch "Auf diese Pfoten ist Verlass" beschriebt Henrick Clausing informativ und liebevoll, wie Hunde ausgebildet werden können, um Menschen bei alltäglichen Aufgaben und Problemen sowie in Not- und Gefahrensituationen zu helfen. Neben Lonzo, Loki, Melody, Sugar und Filou finden sich im Buch noch weitere Helfer. Eine Schülerin brachte es auf den Punkt: "Das sind alles Gesundheitshunde".

"Eigentlich geht es um die Menschen und die Beziehung zwischen ihnen und den Hunden", erklärte Clausing. "Es soll ebenso eine Hommage an die Hunde und ihre Arbeit sein." Clausing war es wichtig, dass zwar alle wichtige Infos im Buch stehen. Dennoch will er, dass beim Lesen Fragen entstehen. "Die Kinder sollen mit den Eltern über das Buch sprechen."