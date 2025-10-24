Von Stephanie Kern

Mosbach. "Windkraft ja, Flächen-Photovoltaik nein", das war die Quintessenz aus der Mosbacher Gemeinderatssitzung im Mai 2024. Nun hat sich dieses Ergebnis gedreht: Das Ja zur Windkraft steht zwar noch, doch es wird deutlich schwieriger, Windkraftanlagen zu realisieren. Und seit Mittwochabend steht nun auch ein "Ja" hinter der Freiflächen-Photovoltaik.