Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Jetzt doch Photovoltaik

Dieses Mal sagten Mosbachs Räte "Ja" zur PV-Anlage Knopfhof

Nach anfänglicher Ablehnung hat der Gemeinderat dem Bebauungsplan für eine 13 Hektar große Anlage nahe dem Knopfhof nun zugestimmt.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 28 Sekunden
Der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren ist gefasst. Noch vor einem Jahren hatte sich ein Großteil der Räte gegen die Plangrundlage für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage ausgesprochen. Symbolfoto: dpa

Von Stephanie Kern

Mosbach. "Windkraft ja, Flächen-Photovoltaik nein", das war die Quintessenz aus der Mosbacher Gemeinderatssitzung im Mai 2024. Nun hat sich dieses Ergebnis gedreht: Das Ja zur Windkraft steht zwar noch, doch es wird deutlich schwieriger, Windkraftanlagen zu realisieren. Und seit Mittwochabend steht nun auch ein "Ja" hinter der Freiflächen-Photovoltaik.

