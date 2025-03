Walldürn. (pm) Der Frühling liegt spürbar in der Luft, die Fahrräder sind so gut wie startklar, die Radler schon voller Vorfreude auf Bewegung in der Natur. Passend dazu liefert die frisch gedruckte Radbroschüre "Erlebnis Radfahren im Madonnenländchen" die passende Inspiration für die Tourenplanung.

Das Geopark-Informationszentrum Walldürn hat darin 15 abwechslungs- und erlebnisreiche Radtouren in der Region rund um Walldürn, Höpfingen und Hardheim zusammengestellt. In der Auswahl befinden sich unter anderem die Lieblingsrouten von begeisterten einheimischen Radfahrern, die dem Aufruf in der Tagespresse gefolgt waren und ihren Vorschlag beim Geopark eingereicht hatten.

Die neue Radbroschüre enthält Rundtouren, die auch abseits der ausgeschilderten Fern- und Themenradwege verlaufen und ebenfalls viel zu bieten haben. Ein besonderes Augenmerk legte der Geopark auf einen landschaftlich reizvollen Streckenverlauf mit geologischen oder kulturellen Besonderheiten.

An natürlicher Schönheit und kulturhistorischen Schätzen mangelt es dem Madonnenländchen zwischen den Ausläufern des Odenwalds und dem sanftwelligen Bauland nicht, und so führen befestigte Feld- oder Waldwege sowie ruhige Nebenstraßen auf aussichtsreiche Höhen, durch romantische Täler, quirlige Städtchen und beschauliche Dörfer. Während der Fahrt lassen sich herrliche Fernblicke, Kultur und Landschaft genießen.

Über einen integrierten QR-Code können alle vorgestellten Strecken als GPX-Daten von den Portalen www.outdooractive.com oder www.komoot.com auf ein mobiles Endgerät heruntergeladen und der Streckenverlauf während der Fahrt im Blick behalten werden.

Info: Die Broschüre "Erlebnis Radfahren im Madonnenländchen" ist unter anderem im Geopark-Informationszentrum und in der Tourist- und Freizeitinformation im Alten Rathaus sowie bei den Gemeindeverwaltungen Hardheim und Höpfingen erhältlich.