Plus In zwei Jahren wird es düster

Eberbachs Finanzen verschlechtern sich "dramatisch"

Noch retten die hohen Gewerbesteuer-Einnahmen die Bilanz. Ab 2027 kann die Stadt allerdings seine Kredite wohl nicht mehr aus dem laufenden Ergebnis erwirtschaften.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 11 Sekunden

Das Rathaus in Eberbach. Foto: cum

Von Alissa de Robillard

Eberbach. Dass sich die finanzielle Lage der Stadt zuspitzt, machte Bürgermeister Peter Reichert mit der Einbringung des Haushalts in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Zwar sehe es für das Jahr 2025 nicht so dramatisch aus, die Prognosen für die kommenden Jahre seien jedoch düster. Reichert spricht sogar von "einer dramatischen

